Мнение: О настоящей, а не надуманной «национальной катастрофе»

20.02.2020, 9:26, Разное

Похоже, насмешки пора отставить далеко в сторону. Не время смеяться, когда Родина в опасности. Когда народ под угрозой…

И как в такую лихую годину не внять слову пастыря, речам одного мудрого старца! Он ведь буквально глаза раскрывает…

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов, недавно приравнявший гражданский брак к узаконенной проституции, выдал новую проповедь. Оказывается, не нападал он на женщин, а защищал их и сочувствовал.

«Я целиком и полностью на стороне женской, – заявил он в эфире НСН, комментируя свои нашумевшие высказывания. – Наши мужчины — вот наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, потом он находит новую… Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков. Некоторые мужчины не способны защитить, прокормить и одеть женщину, но при этом смеют руку поднимать».

Казалось бы, инцидент тем самым должен быть исчерпан. Наши женщины уже и со стороны Церкви убедились, что они – страдающая сторона. И, следовательно, право имеют…

Но тут о. Димитрий заговорил о причинах. По его мнению, «командиром корабля, который плывёт по житейскому морю, должен быть мужчина…, как это было 100 лет назад». Тогда как, в настоящее время «всё наоборот», поскольку «с ранних лет мальчиков окружают и воспитывают женщины». И вот из-за этого нынешние «мужчины приобретают женственные черты».

То есть, корень всех бед современной России, по мнению православного иерарха, – всё-таки в женщинах? В неправильном их воспитании будущих отцов и мужей? в женском доминировании там, где формируется юный человек, от семьи до детсада и школы?

Впрочем, это убеждение логично продолжает и развивает воззрения отцов раннехристианской церкви. Ещё римлянин Тертуллиан провозгласил, что #женщины – «врата дьявола, открыватели запретного плода с древа, первые нарушители божественного закона совратившие того, на кого не осмеливался напасть сам дьявол». И далее пошло по нарастающей – «Женщина – это орган дьявола» (св. Бернард), «Женщина – это инструмент, который дьявол использует, чтобы завладеть нашими душами» (св. Киприан), «Женщина – это дочь лжи, страж ада, враг мира» (св. Иоанн Дамасский)…

Справедливости ради, такое отношение превалировало в римско-католической церкви, в Православии отношение к дщерям Евы было намного мягче, терпимее. Но теперь, в период позднего Путина, стало возможным пересмотреть и эту терпимость в поисках виноватых. Вернуться к истокам и скрепам, а по факту – к средневековому мракобесию.

Но кого этим возвратом сейчас удивить?

А вы тоже считаете, что именно женщины, «тянущие двойную лямку: на работе и дома», теперь – главный источник национальной катастрофы? Или она, эта #катастрофа, всё-таки в другом?

А в чём тогда?