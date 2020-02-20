В немецком городе Ханау десять человек погибли при стрельбе в барах. Нападавший найден мертвым

20.02.2020, 9:24, Новости дня

Десять человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау в 25 км к востоку от Франкфурта. Как сообщает Bild, еще несколько человек серьезно ранены.

Нападавший открыл стрельбу в кальян-барах. По данным местных СМИ, сначала он застрелил трех человек в одном заведении в центре города, потом поехал бар в районе Кессельштадт и убил там еще пятерых. Двое пострадавших позднее скончались в больнице.

Спустя некоторое время стрелок был найден мертвым у себя дома, сообщает полиция. О его мотивах пока не известно.