Компания Apple создала улучшенную версию iOS 13.4 Beta 2 для разработчиков

20.02.2020, 9:21, Разное

Состоялся релиз новой сборки операционной системы для разработчиков Apple iOS 13.4 Beta 2. Ее выпуск произошел спустя 2 недели после релиза первой версии системы.

Очередная сборка получила номер 17E5233g. В iOS 13.4 Beta 2 ничего нового почти не добавилось, произошли лишь небольшие изменения. Так, в приложении «Почта» сменили иконку, позволяющую создать новое письмо. Если ранее необходимо было нажать на флажок, то теперь там появилась полноценная кнопка.

Основной упор при создании iOS 13.4 Beta 2 для разработчиков делался на исправление многочисленных ошибок и повышение производительности системы. Размер обновления составляет 460 Мб. Его установка происходит в профиле разработчика.