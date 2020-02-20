Ямпольская объяснила необходимость культуры для государства

20.02.2020, 9:19, Новости дня

Развитие культуры помогает обеспечить чувство удовлетворенности жизнью, которое испытывают граждане, отметила председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская.

«Социалка ликвидирует факторы неудовлетворенности. Культура прокачивает чувство удовлетворенности. Первое без второго – сизифов труд, мучительная и затратная борьба с противотоком вечного недовольства. Нельзя решить абсолютно все проблемы. Зато можно поменять отношение хотя бы к части из них. Искусство – это шанс перевернуть сознание, расширить горизонты», – написала Ямпольская в колонке для RT.

По словам депутата, воспитание чувств, смягчение нравов, житейская мудрость, устойчивость к манипуляциям и деструктивной пропаганде наилучшим образом формируются именно силами искусства.

Также, отметила Ямпольская, культура лидирует в деле поддержания ментального здоровья нации, создания благоприятного общественного климата и, в отличие от лозунгов и призывов, которые отфильтровываются разумом, взывает напрямую к эмоциям.

«Достаточно не пренебрегать этим потенциалом культуры, чтобы смена настроений в обществе, рост гражданского согласия стали заметны даже без специальных социологических замеров», – подчеркнула она.

Ранее Ямпольская призывала не бояться ставить перед культурой масштабные задачи, связанные не просто с функционированием отдельных художников, но и в целом со сбережением нации, развитием страны.