ГИБДД и приставы стали отлавливать неплательщиков на дорогах

20.02.2020, 9:19, Новости дня

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начали искать на дорогах обладателей большого количества неоплаченные штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Полицейские останавливают автомобили должников, а приставы накладывают на них арест. Такая мера применяется в отношении тех, у кого есть сотни неоплаченных штрафов, передает «Коммерсант».

Как показала проверка, на данный момент в РФ 180 юридических и 70 физических лиц имеют свыше 1 тыс. неоплаченных взысканий. Также более 10 тыс. граждан и 3 тыс. организаций проигнорировали от 100 до 1 тыс. штрафов. Преимущественно нарушения касаются превышения скоростного режима. Отмечается, что больше всего злостных неплательщиков зафиксировано в Москве.

Сейчас, согласно закону, на оплату постановления отводится 60 дней, на обжалование – 10. В 2019 году 84% россиян оплачивали штрафы в срок. Дела тех, кто проигнорировал постановление, передаются в суд. 

Если сумма штрафов превышает 3 тыс. рублей, то, помимо запрета выезда за границу и ограничения действия прав, у нарушителя могут изъять автомобиль и продать его с аукциона. 

Подобную меру было решено ввести после того, как по вине водителя BMW в Москве погиб человек и были разбиты несколько машин. Впоследствии выяснилось, что у виновника аварии было 650 неоплаченных штрафов.

В феврале в Москве задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения более 2,1 тыс. раз.

В конце января министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали. Так, премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Он отметил, что, например, введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.



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