В Сирии нашли подземный город террористов

20.02.2020, 9:18, Разное

На севере сирийского города Алеппо обнаружили сокрытый подземный город террористов. Боевики построили его под скалами, сообщает телеканал «360».

Российские военные, посетившие катакомбы, установили, что в них были проведены элекричество, водоснабжение, система канализации и даже интернет. Кроме того, радикалы пользовались спутниковой связью. Один из полковников сирийской армии предположил, что это поселение создавалось террористами в течение пяти лет. Подземные ходы еще не обследованы до конца, поэтому сложно предположить его истинные размеры, сообщает РИА «Новости».