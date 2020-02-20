В Сирии нашли подземный город террористов

20.02.2020, 9:18, Разное

На севере сирийского города Алеппо обнаружили сокрытый подземный город террористов. Боевики построили его под скалами, сообщает телеканал «360».

Российские военные, посетившие катакомбы, установили, что в них были проведены элекричество, водоснабжение, система канализации и даже интернет. Кроме того, радикалы пользовались спутниковой связью. Один из полковников сирийской армии предположил, что это поселение создавалось террористами в течение пяти лет. Подземные ходы еще не обследованы до конца, поэтому сложно предположить его истинные размеры, сообщает РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Королева красоты разбилась в страшной аварии

18.01 / Полиция вручила предостережение мундепу Юлии Галяминой…

30.01 / Ученые сочли воду на Марсе пригодной для жизни

07.02 / Самое дорогое лекарство в мире

09.12 / В Россию могут прийти два новых кроссовера Zotye

13.12 / Мнение: О WADA, большом спорте и спортивных чиновниках

07.12 / Вопрос к Зеленскому: в его понимании это мир?

08.01 / Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой засняла на видео маму в бикини

16.01 / Наука: Какой будет жизнь среди бессмертных

03.01 / Наука: Страдаете от камней в почках? Отправляйтесь на американские горки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика