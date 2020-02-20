Toyota создаст новые батареи для гибридных машин

20.02.2020, 9:14, Новости дня

Японские гиганты Toyota Motor Corporation и Toyota Industries Corporation сообщили о готовности начать работу над выпуском продвинутых аккумуляторов для гибридных автомобилей.

Вместе с тем в руководстве компаний определились, что выпуском батарей займутся на заводе в Кайове. Благодаря будущим работам станет значительно проще получить надежные поставки требуемых компонентов для новых гибридных автомобилей японской компании.

Также в скором времени будет начата работа по разработке передовых технологий, направленных на последующее улучшение спроса на электрические автомобили. Благодаря новшествам удастся также значительно улучшить экологическую ситуацию из-за отсутствия выбросов вредных веществ в атмосферу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Россияне массово перестали курить и перешли на ЗОЖ

29.12 / В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – ООС

19.12 / Офицера приговорили за взятки при отборе военнослужащих в Сирию

01.02 / Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Оттавой»

13.12 / Витренко о встрече с главой «Газпрома»: Договорились продолжать обрабатывать варианты продления транзита

25.12 / В Украине не осталось работающих игорных заведений – советник министра внутренних дел

04.02 / ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

16.02 / Во Франции разбился туристический самолет, погибли четыре человека

18.01 / Губернатор Мичигана обратилась к Марку Цукербергу

23.12 / Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2019 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика