Toyota создаст новые батареи для гибридных машин

20.02.2020, 9:14, Новости дня

Японские гиганты Toyota Motor Corporation и Toyota Industries Corporation сообщили о готовности начать работу над выпуском продвинутых аккумуляторов для гибридных автомобилей.

Вместе с тем в руководстве компаний определились, что выпуском батарей займутся на заводе в Кайове. Благодаря будущим работам станет значительно проще получить надежные поставки требуемых компонентов для новых гибридных автомобилей японской компании.

Также в скором времени будет начата работа по разработке передовых технологий, направленных на последующее улучшение спроса на электрические автомобили. Благодаря новшествам удастся также значительно улучшить экологическую ситуацию из-за отсутствия выбросов вредных веществ в атмосферу.