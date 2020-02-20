В РФ снизились продажи автомобилей Subaru

20.02.2020, 9:14, Новости дня

В РФ сократился объем продаж автомобилей японской компании Subaru.

Вместе с тем за первый месяц 2020 года всего местным дилерам удалось реализовать порядка 424 автомобилей, что на 5 процентов меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, самым востребованным автомобилем марки Subaru является модель кроссовера Forester. На этот автомобиль в январе пришлось около 330 сделок, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

На втором месте по уровню популярности остается кроссовер XV, который в январе приобрели 57 клиентов с падением спроса на 35 процентов. Замыкает тройку лидеров модель Subaru Outback с 31 продажами на российском рынке и падением спроса на 39 процентов по сравнению с прошлым годом.