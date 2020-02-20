Появилось видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

20.02.2020, 9:12, Новости дня

Следственный комитет опубликовал видео последствий жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Магадане.

Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах запечатлен покореженный самолет, внутри которого повреждены пассажирские сидения, в кабине пилота снег, винт погнут.

На месте происшествия в данный момент работают сотрудники Следственного комитета.

Рассматриваются две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.

Напомним, утром в четверг частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершил жесткую посадку при взлете в Магадане.

На борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Пять человек госпитализированы, пятеро отпущены домой, остальных еще ждет обследование.