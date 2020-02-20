Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание

20.02.2020, 9:12, Новости дня

Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Подробности посланий не раскрываются, мотивы действий мужчины пока остаются неизвестными, передает ТАСС.

Жертвами стрельбы в Ханау стали 10 человек. Около 22.00 по местному времени (00.00 мск) мужчина открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Он скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. В утренние часы подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.



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