Американский броневик выдавил с дороги российский «Тигр» в Сирии. Видео

20.02.2020, 9:06, Новости дня

Автомобиль военной полиции Минобороны РФ и американский армейский автомобиль стали участниками дорожного конфликта на северо-востоке Сирии, близ границы с Турцией. Снятое очевидцем видео было выложено в Сети.

 

По уверениям автора, запись была сделана в городе Эль-Камышлы, однако дату он не называет. На кадрах видно, как колонна автомобилей с российскими флагами упирается в два бронированных американских автомобиля, которые на низкой скорости следуют по дороге. "Тигр" военной полиции предпринимает попытку пойти на обгон, но американский броневик блокирует встречную полосу, тогда автомобиль с российским флагом съезжает на обочину и набирает скорость, но все тот же броневик заставляет его фактически съехать в поле и остановиться.

Чем завершился дорожный инцидент, остается неизвестным — на этом запись обрывается.

В Центральном командовании США не смогли подтвердить достоверность записи, охарактеризовав в беседе с РИА Новости взаимодействие с российскими военными "профессиональным".

В российском военном ведомстве запись пока не комментируют.



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