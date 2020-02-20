Обстановка накаляется! Кадыров пообещал показать Емельяненко, как вести себя на ринге

20.02.2020, 9:06, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором вновь подтвердил, что вскоре может провести поединок против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

"Обстановка накаляется! Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксерскому поединку с Александром Емельяненко, и, как я узнал, он делает то же самое. Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться, причем так, что искры летели и дымилась земля.

Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, но скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим, кто кого. Одно дело – говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое – боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы. Уже совсем скоро вы увидите бой века", – написал Кадыров в описании к видео.

Ранее Кадыров в шутку бросил вызов Емельяненко-младшему, заявив, что в последнее время пошла мода всем, кому не лень, бросать вызов Александру. Российский боец смешанного стиля согласился сразиться на ринге с главой Чечни.

"Я, короче, забрал его, этого самого Емельяненко. Александра. Так что он у меня сейчас… Я ему покажу, как себя вести на ринге. В телефоне это тебе говорить легко? А на самом деле я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой на ринг", – сказал Кадыров на видео.

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Публикация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng) 18 Фев 2020 в 4:36 PST

Напомним, в декабре стало известно, что Емельяненко-младший проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок двух российских бойцов пройдет в Москве 3 апреля. На счету Александра 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Магомед Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.