Из гражданского в боевое: ФСБ задержало группу подпольных оружейников

20.02.2020, 9:06, Новости дня

Почти четыре десятка человек из 19 регионов задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими в результате масштабной спецоперации. Их подозревают в изготовлении и сбыте оружия и боеприпасов, сообщает канал "Россия 24".

Производство велось в четырех подпольных мастерских. По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Это пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины, винтовки, пистолеты и револьверы, а также комплектующие к ним, около трех тысяч патронов различного калибра, 11 ручных осколочных гранат, более 11 килограммов взрывчатых веществ и специальное оборудование для производства боеприпасов в условиях кустарных мастерских, отметили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанные 39 злоумышленников переделывали гражданское оружие под боевое, а также наладили выпуск боеприпасов. У них изъяты тротил и порох, 5 глушителей на различные типы оружия, семь взрывателей, а также пули, гильзы, капсюля.

Операция по обезвреживанию нелегальной сети подпольных оружейников проводилась совместно Федеральной службой безопасности и МВД. Оружие, изъятое в ходе ее проведения, будет отправлено на криминалистическую экспертизу.

В январе 2020 года ФСБ прикрыла мастерскую при спортивном клубе в Калужской области по переделке оружия в боевое. В ноябре прошлого года мастерские по производству оружия были ликвидированы в Красноярском крае, Новосибирске и Москве.



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