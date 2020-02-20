Экс-премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

20.02.2020, 9:05, Новости дня

Бывший премьер-министр Грузии и глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где провел шесть лет и девять месяцев по ряду обвинений, в том числе в злостном превышении служебных полномочий, коррупции и другим, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Его овациями встретили десятки сторонников.

Против Мерабишвили сейчас ведутся другие дела, в частности, о разгроме телекомпании «Имеди» в 2007 году.

Экс-президент Михаил Саакашвили, который сам осужден заочно за коррупцию и превышение служебных полномочий к трем и шести годам лишения свободы и скрывается от грузинского правосудия на Украине, на днях призвал Мерабишвилит не возвращаться в политику.

«Я рад, что не пошел на компромиссы», – сообщил экс-премьер после освобождения.

Мерабишвили также заявил, что «гарантирует, что в течение этого года нынешним властям Грузии придет конец».



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