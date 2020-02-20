Экс-премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

20.02.2020, 9:05, Новости дня
Бывший премьер-министр Грузии и глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где провел шесть лет и девять месяцев по ряду обвинений, в том числе в злостном превышении служебных полномочий, коррупции и другим, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Его овациями встретили десятки сторонников.
Против Мерабишвили сейчас ведутся другие дела, в частности, о разгроме телекомпании «Имеди» в 2007 году.
Экс-президент Михаил Саакашвили, который сам осужден заочно за коррупцию и превышение служебных полномочий к трем и шести годам лишения свободы и скрывается от грузинского правосудия на Украине, на днях призвал Мерабишвилит не возвращаться в политику.
«Я рад, что не пошел на компромиссы», – сообщил экс-премьер после освобождения.
Мерабишвили также заявил, что «гарантирует, что в течение этого года нынешним властям Грузии придет конец».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет