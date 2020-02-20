Названы 5 «золотых» правил завтрака, помогающих сохранить стройность фигуры

20.02.2020, 9:04, Разное

Многие врачи и учёные утверждают, что утренний приём пищи имеет огромное значения для нормальной работы организма, «заряжает» на весь день энергией и активирует метаболизм. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 «золотых» правил завтрака, помогающих сохранить стройность фигуры и легче сбросить излишний вес.
В первую очередь не стоит забывать, что съеденные на завтрак блюда должны быть богаты клетчаткой. Это помогает нормализовать обмен веществ и пищеварение, а также способствует поддержанию постоянного уровня сахара в крови, что в свою очередь может избавить от лишних перекусов. Поэтому специалисты рекомендуют по утрам есть орехи, сухофрукты, цельные зёрна и семена, к примеру, льна или тыквы. Второе «золотое» правило – овощи. На завтрак можно делать смузи из шпината или сельдерея, добавлять в омлеты и каши кабачок, морковь или сладкий перец. Такой «подход» поможет сохранить стройность и прекрасно подходит стремящимся похудеть.

Блюда для завтрака должны содержать много ускоряющего обмен веществ белка, что способствует быстрому сжиганию жиров в течение всего дня. Рекомендованные продукты – сыры, орехи, яйца. Кроме того, не следует забывать о «здоровых» жирах и употреблять по утрам семена и орехи, сёмгу, авокадо, оливковое и льняное масло.

Последнее названное экспертами «золотое» правило завтрака гласит, что утреннюю пищу нужно съесть одному, обедом поделиться с другом, а ужин – отдать врагу. Утром еда лучше усваивается, поэтому и должна быть сытной, но к вечеру порции нужно сокращать.



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