«Инсульт души»: Екатерина Семенова раскритиковала СМИ из-за обсуждения госпитализации ее сына

20.02.2020, 9:04, Разное

Екатерина Семенова резко отреагировала на публикации СМИ о своем госпитализированном сыне Иване Батурине, якобы попавшем в больницу с инсультом. Артистка посоветовала журналистам «не рыться в чужом грязном белье».
По словам Семеновой, пресса выдала слухи за действительность. По поводу диагноза, описанного СМИ, знаменитость отметила, что это не у ее сына, а у журналистов давно случился «инсульт души». Звезда 90-х призвала представителей СМИ не пользоваться непроверенными сведениями и предположила, что они подкупили «какую-то санитарку, захотевшую заработать денег».

Семенова просит СМИ «не писать о болячках» звезд, а обращать больше внимания на их творческие достижения. Например, она готовится презентовать два диска: CD и виниловый. По поводу госпитализации 34-летнего сына певица отметила, он действительно лег в больницу, но всего лишь на три дня. Однако диагноз звезда озвучивать не стала.


«Нормальным людям» Семенова дала совет, процитировав Михаила Булгакова. Великий писатель не рекомендовал перед сном читать светскую прессу.



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