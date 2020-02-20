ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников

20.02.2020, 8:58, Новости дня

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность 39 подпольных оружейников, которые причастны к нелегальному изготовлению боеприпасов и их сбыту в 19 регионах России.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, «во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах РФ», передает ТАСС. 

Отмечается, что злоумышленники переделывали гражданское оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.

«Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских для модернизации оружия и изготовления патронов», – добавили в ЦОС.

Оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства – пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы.

Также были обнаружены 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, порядка 3 тыс. патронов, свыше 11 кг взрывчатый веществ, пять приспособлений для бесшумной стрельбы, оборудования для производства боеприпасов. Все изъятое оружие было отправлена на криминалистическое исследование.

Ранее ФСБ обнаружила подпольную оружейную мастерскую в стрелковом клубе под Калугой. 



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