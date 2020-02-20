COVID-19: Число погибших превысило 2,1 тысячи человек. Еще два россиянина заболели на лайнере Diamond Princess
20.02.2020, 8:57, Новости дня
У двух россиян на круизном лайнере Diamond Princess в порту Иокогамы, диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщает российское посольство в Японии.
В ближайшее время их доставят в больницу. В сообщении ведомства говорится, что болезнь протекает без ярко выраженных симптомов.
Ранее коронавирус выявили еще у двух российских пассажиров на лайнере.
В посольстве сообщили также, что четыре россиянина покинули лайнер и вскоре вернутся в страну. Всего на корабле были 24 гражданина России.
Два гражданина Японии, госпитализированных около недели назад с лайнера, погибли.
Как сообщает China Global Television Network, по состоянию на 20 февраля число умерших от коронавируса превысило 2,1 тысячи человек. Количество случаев заражения превысило 74,5 тысяч. Более 16 тысяч пациентов выздоровели.
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