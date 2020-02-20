Цена барреля нефти Brent поднялась выше 59,3 доллара

20.02.2020, 8:51, Новости дня

Мировые цены на нефть растут утром четверга. Опасения за поставки из Ливии и санкций США против «дочки» Роснефти перевешивают риски ослабления спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

К 8.47 мск цена нефти марки Brent росла на 0,32% – до 59,31 доллара за баррель. WTI поднималась на 0,45% – до 53,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По словам аналитика Price Futures Group из Чикаго Фила Флинна, которого цитирует Reuters, нефтяной рынок начинает осознавать, что каким бы ни был ущерб от коронавируса, снижение экспорта из Ливии может восполнить ослабление спроса.

«Ливия экспортировала 1,2 млн баррелей в день. Это больше, чем оценки по ослаблению спроса в 0,4-1 млн баррелей в день», – подчеркнул Флинн.

Перебои нефтедобычи в Ливии связаны с блокадой нефтяных портов. Добыча в стране в результате упала почти в 10 раз – примерно до 124 тыс. баррелей в день с нормального уровня в 1,22 млн баррелей. Потери Ливии оценили в 1 млрд долларов.

Также во вторник США внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA – структуру Роснефти.