Названа доза радиации для космических туристов Crew Dragon

20.02.2020, 8:51, Новости дня

Туристы, которых Space Adventures отправит на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1 тыс. километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле, рассказал зав радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«Доза радиации, которую получат туристы за пять суток на высоте 1000 километров, превысит дозу на МКС в 50 раз из-за радиационных поясов Земли. То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток», – передает РИА «Новости» слова Шуршакова.

По его словам, доза составит 150 миллизивертов или 1/6 допустимой за жизнь дозы.

«Для космонавтов такие дозы по нашим нормативам допустимы, а туристы получат ее согласно купленным билетам», – добавил ученый.

Шуршаков также отметил, что допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов.

Ранее источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что Crew Dragon компании SpaceX, «по тем данным, которые поступают от американской стороны», отправится с экипажем к МКС 20 мая. При этом официальный представитель НАСА Дэниел Хуот, сообщил, что американское ведомство продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительных мест на российских кораблях «Союз».



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