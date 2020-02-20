Счетная палата указала на негативные тенденции в пенсионном обеспечении

20.02.2020, 8:48, Новости дня

Почти у 9 процентов получателей пенсий, проживающих в 69 регионах, размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, что может свидетельствовать о негативных тенденциях в пенсионном обеспечении, отмечает Счетная палата после изучения итогов выполнения федерального бюджета-2019.

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9,311 тысяч с 8,846 тысяч рублей.

По закону для всех неработающих пенсионеров, у которых сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, государство устанавливает социальную доплату.

В 2019 году выросло количество получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15 процентов. Это указывает на то, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.

"На конец 2019 года 3 884,35 тысячи пенсионеров получали федеральную социальную доплату к пенсии, что на 507,61 тысяч человек (на 15 процентов) больше, чем на начало года. Рост числа получателей данной доплаты может свидетельствовать о том, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения", — отмечает Счетная палата.

Одновременно снижаются расходы на пенсионное обеспечение — с 9 процентов от ВВП в 2017 году до 8,6 процента в 2018 году и до 7,9 процента в 2019 году.

"Доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снижается, что не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров", — заявили в Счетной палате.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / СК начал проверку смерти участницы конкурса по поеданию пирожных

14.02 / Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить давление за 15 минут

17.12 / Бабин: Россияне через агентов влияния лоббируют снятие с Севастополя особого статуса. Сейчас начнут распускать слухи, что Зеленский сдал город

12.02 / Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

11.01 / Le Figaro — Марин Ле Пен обвинила французские власти в разжигании беспорядков на демонстрациях

19.02 / Wall Street Journal призвал европейцев встать на защиту своих ценностей, а не рассчитывать на США

19.12 / Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности

15.01 / По признаку педофилии, как психической болезни, никто людей в реестр вносить не будет

12.02 / Украинские легкоателтки завоевали все медали на турнире в Словакии

23.01 / Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика