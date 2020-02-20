Счетная палата указала на негативные тенденции в пенсионном обеспечении

20.02.2020, 8:48, Новости дня

Почти у 9 процентов получателей пенсий, проживающих в 69 регионах, размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, что может свидетельствовать о негативных тенденциях в пенсионном обеспечении, отмечает Счетная палата после изучения итогов выполнения федерального бюджета-2019.

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9,311 тысяч с 8,846 тысяч рублей.

По закону для всех неработающих пенсионеров, у которых сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, государство устанавливает социальную доплату.

В 2019 году выросло количество получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15 процентов. Это указывает на то, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.

"На конец 2019 года 3 884,35 тысячи пенсионеров получали федеральную социальную доплату к пенсии, что на 507,61 тысяч человек (на 15 процентов) больше, чем на начало года. Рост числа получателей данной доплаты может свидетельствовать о том, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения", — отмечает Счетная палата.

Одновременно снижаются расходы на пенсионное обеспечение — с 9 процентов от ВВП в 2017 году до 8,6 процента в 2018 году и до 7,9 процента в 2019 году.

"Доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снижается, что не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров", — заявили в Счетной палате.