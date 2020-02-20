Россия, Иран и Турция приступили к переговорам о дате саммита по Сирии

20.02.2020, 8:44, Новости дня

Представители России, Турции и Ирана работают над согласованием даты трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию, сообщили в турецком министерстве иностранных дел.

«Как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности», – передает ТАСС сообщение турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в провинции Идлиб является лишь вопросом времени.



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