В Канаде произошла авария с участием 200 автомобилей

20.02.2020, 8:42, Разное

В канадском Монреале произошла авария невероятного масштаба: в нее попали сразу 200 автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали 69 человек, сообщает «Москва 24».

Местные СМИ сообщают, что наиболее вероятной причиной случившегося стала плохая видимость на дороге. В результате происшествия погибли двое людей – они оставались запертыми в своих машинах на протяжении нескольких часов. В настоящее время многие люди все еще остаются в своих автомобилях. Их вызволением занимаются экстренные службы. Движение по шоссе 15, где произошла авария, приостановлено в обоих направлениях.



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