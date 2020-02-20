Венесуэла ввела режим ЧС в нефтяной отрасли из-за санкций США

20.02.2020, 8:37, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от американских санкций.

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», – цитирует РИА «Новости» Мадуро.

Он пояснил, что статья 2-я создает полномочную президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности.

По словам президента, создаваемая президентская комиссия будет обладать всеми необходимыми полномочиями для полной трансформации всей нефтяной отрасли.

Ранее США внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA – структуру Роснефти – и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. После этого Венесуэла подала жалобу в Международный уголовный суд (МУС). В США заявили, что считают это абсурдным и не намерены обращать внимание.

Кремль заявил, что новые санкции США против структуры Роснефти, Rosneft Trading SA, которые РФ считает незаконными, не окажут влияния на двусторонние отношения Москвы и Венесуэлы.