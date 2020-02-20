Стрельба в Германии: восемь человек убиты, подозреваемый в нападении мертв

20.02.2020, 8:06, Новости дня

Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау к востоку от Франкфурта, сообщила полиция федеральной земли Гессен. Еще пять человек серьезно ранены.

Как сообщают в полиции, нападавший, который, по версии правоохранителей, возможно, был не один, устроил стрельбу в двух кальянных, затем скрылся на автомобиле.

Спустя несколько часов после того, как полицейские развернули масштабную операцию по поиску нападавших, тело подозреваемого было найдено без признаков жизни в его доме в Ханау, сообщила полиция Гессена в своем твиттере.

В том же месте было найдено еще одно тело. Правоохранители объявили, что никаких других подозреваемых у них нет.

Как пишет региональное издание Hessenschau, преступники открыли огонь в двух кальянных. Первый инцидент случился около 22:00 по местному времени (21:00 по Гринвичу). Нападавшие застрелили троих человек в одном заведении, потом поехали в другое и убили там еще пятерых. О мотивах нападений по-прежнему ничего не известно.

Ханау – небольшой город, расположенный к востоку от Франкфурта, в нем проживают около 90 тысяч жителей.