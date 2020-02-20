Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9

20.02.2020, 8:30, Новости дня

Число погибших при стрельбе в германском городе Ханау возросло до девяти. Об этом заявили в местной полиции. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Еще по меньшей мере пять серьезно пострадали и находятся в критическом состоянии. Также полиция обнаружила тело предполагаемого преступника и еще одного человека в его доме, передает ТАСС.

Город Ханау находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Первое нападение было совершено поздно вечером у кальянной "Полночь", второе – возле заведения под названием "Бар и кафе Арена". Пока точно неизвестно, заходил ли преступник внутрь или стрелял по людям, стоявшим у входа.

Информации о мотивах стрелявшего пока нет. Две наиболее вероятные версии – теракт и криминальные разборки. Сообщается, что среди погибших и раненых курды.



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