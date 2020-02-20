«Флорида» переиграла «Анахайм», Бобровский признан первой звездой матча

20.02.2020, 8:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на выезде обыграла команду "Анахайм Дакс" – 4:1. Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

У победителей шайбы забросили Александр Барков (20-я минута), Винсент Трочек (31), Алекси Саарела (35) и Маккензи Уигар (48), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Макс Джонс (17).

"Флорида" одержала третью победу в последних пяти играх и с 70 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Анахайм", потерпевший второе поражение кряду, расположился на 14-й стрчке, имея в активе 55 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Пантерз" в пятницу, 21 февраля, на выезде сыграют с "Лос-Анджелес Кингз", а "Дакс" на следующий день примут "Колорадо Эвеланш".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Иран отказался от участия в ядерной сделке

14.02 / Сербия и Косово договорились о восстановлении железнодорожного сообщения

10.01 / СБУ: ракетная атака и теракт — приоритетные версии крушения «Боинга» в Иране

21.01 / Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа

17.02 / В РПЦ назвали «неудачным троллингом» сравнение гражданских жен с проститутками

28.01 / Власти Китая заверили, что справятся с коронавирусом. Число жертв превысило 100

22.01 / Чемпионат Украины вошел в топ-25 лучших в мире по версии Федерации футбольной статистики

14.01 / Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД

06.02 / Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая

09.02 / По факту жесткой посадки Boeing в Усинске возбуждено дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика