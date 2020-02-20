«Флорида» переиграла «Анахайм», Бобровский признан первой звездой матча

20.02.2020, 8:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на выезде обыграла команду "Анахайм Дакс" – 4:1. Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

У победителей шайбы забросили Александр Барков (20-я минута), Винсент Трочек (31), Алекси Саарела (35) и Маккензи Уигар (48), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Макс Джонс (17).

"Флорида" одержала третью победу в последних пяти играх и с 70 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Анахайм", потерпевший второе поражение кряду, расположился на 14-й стрчке, имея в активе 55 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Пантерз" в пятницу, 21 февраля, на выезде сыграют с "Лос-Анджелес Кингз", а "Дакс" на следующий день примут "Колорадо Эвеланш".