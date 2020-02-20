Данные о Huawei P40 и P40 Pro 5G появились в базе TENAA

20.02.2020, 8:30, Разное

Компания Huawei готовится к презентации флагманской линейки смартфонов, в которую входят P40 и P40 Pro 5G. В базе TENAA появились данные об этих устройствах.

Появление Huawei P40 и P40 Pro в базе данных TENAA говорит об их грядущем поступлении на рынок. Однако компания пока не пишет конкретную дату выпуска этих устройств, как и не разглашаются их характеристики. Известно только то, что оба смартфона будут поддерживать сеть 5G. Эксперты считают, что топовый чип Kirin 990 5G станет их аппаратной площадкой. Напомним, у Huawei есть две модели Kirin 990: стандартная и Kirin 990 5G. Второй вариант обладает интегрированным модемом 5G, а также усовершенствованными параметрами. В добавок ко всему, первый тоже может быть объединен с отдельным модемом Balong 5000 5G.

Существует информация о том, что смартфоны оснастят OLED-экраном, а также двойной камерой на их передней панели. Новинки будут работать на операционной системе Android 10. Совсем недавно компания Huawei объявила о предстоящей онлайн пресс-конференции, на которой будут представлены новые продукты. Ожидается, что именно там состоится дебют и моделей P40 и P40 Pro. Мероприятие будет проходить 23 февраля. Организаторы выбрали именно такой его формат из-за вспышки коронавируса в Китае.