Полиция в Германии обнаружила мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных барах

20.02.2020, 8:30, Новости дня

В Германии был найден мертвым предполагаемый преступник, который открыл стрельбу в двух барах для курения кальяна в городе Ханау. Об этом сообщает полиция в своем Twitter.

Тело мужчины обнаружили в его доме, рядом с ним находилось еще одно тело, отметили правоохранители.

В полиции добавили, что данных о других нападавших у них нет.

#Update nach #Schießerei in #Hanau 

Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.

Die Ermittlungen dauern an.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.

— Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Поздно вечером 19 февраля по меньшей мере восемь человек были убиты во время стрельбы в двух барах для курения кальяна в городе Ханау в ФРГ, преступники скрылись. Сначала был атакован кальянный бар в центре города, три человека были убиты. Затем преступник поехал на машине в район Кессельштадт и открыл огонь в другом заведении, убив пятерых.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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