Готовящийся к выходу смартфон Nubia Red Magic 5G появился в базе Geekbench

20.02.2020, 8:30, Разное

Компания Nubia в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне готовилась представить новый смартфон Red Magic 5G, однако из-за вспышки коронавируса мероприятие отменили, и анонс устройства откладывается. Недавно данные о готовящейся к выходу новинке обнаружили в базе бенчмарка Geekbench.
Новую дату премьеры Nubia Red Magic 5G обещала объявить позже, но пока этого так и не произошло. Однако некоторые подробности о смартфоне удалось узнать в базе Geekbench. Устройство проходит под «кодовым» названием Super Device, и известно, что будет поставляться с дисплеем с разрешением 2K. По результатам бенчмарка версия гаджета с 8ГБ ОЗУ набрала 4,308 баллов в одноядерном и 13,537 баллов в многоядерном тесте, а модель с 12 ГБ — 4,333 баллов в первом и 13,489 баллов во втором.

Президент компании Nubia ранее сообщал, что производительность устройству Red Magic 5G обеспечит Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Также в смартфоне предусмотрен модем Snapdragon X55 для двухрежимного подключения SA и NSA 5G.

Недавняя «утечка» показала, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 из коробки с пользовательским интерфейсом Red Magic OS версии 3.0. Ожидается, что Nubia Red Magic 5G будет иметь тройной модуль основной камеры, Wi-Fi 6, частоту дискретизации 240Hz touch и встроенный вентилятор охлаждения.



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