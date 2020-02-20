Скончался изобретатель «копипейста»

20.02.2020, 8:30, Новости дня

Ларри Теслер — компьютерный разработчик, благодаря которому в интерфейсах и приложениях появились функции "вырезать", "скопировать" и "вставить" (cut, copy, paste) — скончался в понедельник в США в возрасте 74 лет.

Теслер родился в 1945-м году в Нью-Йорке и изучал компьютеры в Стэнфордском университете. После учёбы работал в области исследований искусственного интеллекта, а затем, в 1973-м, пришёл на работу в знаменитый теперь исследовательский центр Xerox в Пало-Альто (PARC).

Именно в PARC, где инженеры тестировали идеи для компьютеров будущего, Теслер разработал концепцию "копипейста" — удобного и интуитивно понятного переноса данных между приложениями через буфер обмена. Позднее функции "скопировать", "вырезать" и "вставить", изначально созданные для облегчения работы с текстом, станут неотъемлемой частью не только текстовых редакторов, но и вообще любых приложений и операционных систем.

PARC и его сотрудники известны своими инновациями в области графических пользовательских интерфейсов — а также тем, что, посетив центр разработок Xerox в конце 70-х Стив Джобс почерпнул достаточно свежих идей для первых персональных компьютеров Apple.

Теслер также известен как сторонник "безрежимной" работы компьютерных программ — то есть ратовал за то, чтобы определенные действия пользователя всегда приводили к тем же самым результатам, а не варьировались в зависимости от переключаемого "режима".

С 1980-го по 1997-й Теслер работал в Apple, где принял участие в разработке компьютеров Macintosh и Lisa, плеера QuickTime, а также "протопланшета" Newton. Уйдя из Apple, он работал в образовательном стартапе Stagecast, Amazon, Yahoo и 23andMe, а также консультировал по вопросам разработки пользовательских интерфейсов.

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