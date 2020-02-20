Скончался изобретатель «копипейста»

20.02.2020, 8:30, Новости дня

Ларри Теслер — компьютерный разработчик, благодаря которому в интерфейсах и приложениях появились функции "вырезать", "скопировать" и "вставить" (cut, copy, paste) — скончался в понедельник в США в возрасте 74 лет.

Теслер родился в 1945-м году в Нью-Йорке и изучал компьютеры в Стэнфордском университете. После учёбы работал в области исследований искусственного интеллекта, а затем, в 1973-м, пришёл на работу в знаменитый теперь исследовательский центр Xerox в Пало-Альто (PARC).

Именно в PARC, где инженеры тестировали идеи для компьютеров будущего, Теслер разработал концепцию "копипейста" — удобного и интуитивно понятного переноса данных между приложениями через буфер обмена. Позднее функции "скопировать", "вырезать" и "вставить", изначально созданные для облегчения работы с текстом, станут неотъемлемой частью не только текстовых редакторов, но и вообще любых приложений и операционных систем.

PARC и его сотрудники известны своими инновациями в области графических пользовательских интерфейсов — а также тем, что, посетив центр разработок Xerox в конце 70-х Стив Джобс почерпнул достаточно свежих идей для первых персональных компьютеров Apple.

Теслер также известен как сторонник "безрежимной" работы компьютерных программ — то есть ратовал за то, чтобы определенные действия пользователя всегда приводили к тем же самым результатам, а не варьировались в зависимости от переключаемого "режима".

С 1980-го по 1997-й Теслер работал в Apple, где принял участие в разработке компьютеров Macintosh и Lisa, плеера QuickTime, а также "протопланшета" Newton. Уйдя из Apple, он работал в образовательном стартапе Stagecast, Amazon, Yahoo и 23andMe, а также консультировал по вопросам разработки пользовательских интерфейсов.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Задержанный по делу Голунова полицейский заявил о наличии доказательств вины журналиста

21.01 / Стало известно о согласовании Россией и Израилем деталей помилования Иссахар

02.02 / Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

04.12 / Автоновости: Стало известно, чем Kia порадует россиян в 2020 году

16.02 / Послу России в Турции пригрозили «небоскребом из черепов» российских военных

20.01 / Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию

17.01 / Автоновости: Возрожденный Ford Bronco «засветил» квадратный кузов

04.12 / МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

12.12 / МИД оценил возможность подключения Казахстана к «Силе Сибири – 2»

30.12 / Убийство Шеремета. Адвокаты Дугарь заявили, что у их подзащитной есть татуировка, а у девушки на видео МВД – нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика