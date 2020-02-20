Число жертв стрельбы в германском Ханау возросло до девяти человек

20.02.2020, 8:26, Новости дня

Число погибших при стрельбе в германском городе Ханау возросло до девяти, заявили в полиции.

«Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления на [улицах] Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти», – передает ТАСС сообщение полиции.

Ранее в четверг сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.