Число жертв стрельбы в германском Ханау возросло до девяти человек

20.02.2020, 8:26, Новости дня

Число погибших при стрельбе в германском городе Ханау возросло до девяти, заявили в полиции.

«Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления на [улицах] Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти», – передает ТАСС сообщение полиции.

Ранее в четверг сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.



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