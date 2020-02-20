Сменилась лидер рейтинга богатейших россиянок по версии Forbes

20.02.2020, 8:26, Новости дня

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 1,4 млрд долларов заняла первое место в списке богатейших женщин России, пишет журнал Forbes.

В статье Forbes говорится, что Бакальчук обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, состояние которой составляет 1,2 млрд долларов.

По информации издания, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Ранее Forbes включил Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года. В октябре ее состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Тогда Бакальчук занимала второе место в списке.



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