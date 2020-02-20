Супруга Дмитрия Диброва о его состоянии: «Он отдыхает и восстанавливается»

20.02.2020, 8:21, Разное

Супруга Дмитрия Диброва в аккаунте Instagram поделилась с подписчиками информацией о состоянии находящегося в больнице мужа. Полина Диброва написала, что телеведущий чувствует себя нормально, под наблюдением врачей восстанавливается и отдыхает.

Несколько дней назад Дмитрий Дибров потерял сознание в столичном кинотеатре «Октябрь», где проходил премьерный показ фильма «На луне». Прибывшие на вызов медики оказали телеведущему необходимую помощь и госпитализировали в Боткинскую больницу для полного обследования. Супруга шоумена в соцсети рассказывает о его состоянии, говоря, что поводов для беспокойства нет. В недавней публикации Полина Диброва написала слова благодарности поклонникам за поддержку, заботу и любовь. Также рассказала, что состояние мужа стабильное, но ещё некоторое время он пробудет в клинике, а пока отдыхает и восстанавливается. Диброва опубликовала совместное фото с мужем, которого она, как оказалось, решила порадовать и привезла банджо.



Ранее Дмитрий Дибров отвечая на вопросы журналистов опроверг слухи об инсульте и серьёзных проблемах со здоровьем. Ведущий заверил, что с ним всё хорошо и вскоре его должны выписать из больницы.