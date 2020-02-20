Ефим Шифрин раскритиковал участников стендапов из-за отсутствия театрального образования

20.02.2020, 8:21, Разное

Комик Ефим Шифрин признался, что иногда смотрит рэп-баттлы, но ему не нравится подобный формат. Впрочем, он оценивает их участников, как и новое поколение юмористов. Что касается современных стендаперов, то они, как правило, не имеют театрального образования, поэтому неспособны изобразить человека.
В целом, их контент он считает местами сыроватым и непрофессиональным. Шифрин вспомнил о своей недавней публикации в Facebook, посвященной стендаперам: некоторые интернет-пользователи раскритиковали юмориста, однако подписчики согласились с ними.

Юморист считает, что в первые годы карьеры был чем-то похож на них, а также считал старшее поколение своих коллег нафталиновым и пыльным. Тем не менее, прошло много лет, и сейчас уже самого Шифрина и его возрастных коллег «отправляют на пенсию».



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