Новый смартфон Xiaomi 5G с быстрой зарядкой 33 Вт прошел сертификацию

20.02.2020, 8:21, Разное

Компания Xiaomi после выпуска Redmi K30 готовится представить миру еще один смартфон с поддержкой 5G-сетей. Новые устройства под номерами M2001J11E и M2001J11C уже прошли сертификацию.
Аппараты зарегистрировали сразу после того, как было сертифицировано зарядное устройство на 33 Вт, которое войдет в комплектацию новинки. Преемник Xiaomi Redmi K30, по мнению экспертов, может получить приставку «Pro». Гаджет оборудуют камерой с модулем Sony IMX686 Oreo, а всего предполагается наличие четырех объективов. Не исключено, что девайс оснастят всплывающей фронтальной камерой, аналогичной системе в Redmi K20 Pro. Для новинки Xiaomi предусмотрен аккумулятор на 4700 мАч.

Согласно данным Geekbench, базой для смартфона послужит чипсет Snapdragon 865 SoC от Qualcomm, поддерживающий двухрежимный SA и NSA 5G, и 8 Гб ОЗУ. Как ранее заявлял глава бренда Redmi Лу Вейбинг, в первом квартале текущего года выпущен «умный» телефон» с памятью LPDDR5, которая станет стандартом для флагманов в эпоху 5G. Судя по этому, модель K30 Pro также может получить подобную ОЗУ.



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