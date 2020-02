Наука: Собаки и дети проявляют сходство в социальном интеллекте

20.02.2020, 8:18, Разное

Большинство владельцев собак скажет вам, что их питомцы – самые настоящие члены семьи. Новое исследование подтверждает, что собаки напоминают нас больше, чем казалось ранее.

Эван Маклин (Evan MacLean), директор Центр по изучению когнитивных способностей собак при Университете Аризоны (Arizona Canine Cognition Center at the University of Arizona), обнаружил, что собаки и двухлетние дети показывают похожие паттерны в социальном интеллекте, намного более схожие, чем у человека и его ближайших родственников – шимпанзе. Эти находки, опубликованные в журнале Animal Behaviour, могут помочь учёным лучше понять, как человечество социально развивалось.

Социальный интеллект в действии

Маклин и его коллеги наблюдали, как двухлетние дети, собаки и шимпанзе выполняют сравнимые наборы тестов, разработанных для изучения различных типов познания. В то время, как шимпанзе хорошо себя проявили в тестах, требующих использование их физических возможностей и пространственного мышления, они хуже справились в тестах на коммуникативные навыки, такие как способность следовать за указывающим пальцем или человеческим взглядом. Собаки и дети превзошли шимпанзе в этих навыках кооперации, и исследователи наблюдали идентичные паттерны вариаций среди отдельных собак и между отдельными детьми.

Все большее количество исследований в последнее десятилетие направлено на изучение того, что делает человеческую психологию особенной. Учёные полагают, что основные социальные навыки коммуникации, которые начинают развиваться примерно в 9 месяцев — это то, что, вероятно, отличает человека от других видов.

«Существует множество исследований о том, что вы не найдёте же социальных навыков у людей, но обнаружите их у собак. Это подтверждает гипотезу о существовании чего-то поверхностно похожего между детьми и собаками. Более того, другой вопрос, на который мы хотим ответить: на самом ли деле такое сходство поверхностно, либо это – особый вид социального интеллекта, наблюдаемый у обоих видов?» — говорит Эван Маклин, доцент Школы антропологии в Колледже социальных и поведенческих наук.

Исследователи обнаружили, что существует паттерн, в котором собаки, успешные в социальных навыках, могут хорошо справляться с похожими ситуациями. То же самое выявлено у детей, но найти это у шимпанзе не удалось.

Маклин и его сотрудники исследовали 552 собаки, включая домашних, собак-ассистентов, а также военных собак, ищущих взрывчатку. Все питомцы имели разную породу. Исследователи оценили социальное познание с помощью игровых тестов, в которых они прятали угощение или игрушки и затем сообщали о тайниках с помощью невербальных сигналов, таких как взгляд или указывание в определённом направлении. Они сравнили результаты собак с данными 105 двухлетних детей, которые ранее завершили похожий набор заданий, и со 106 шимпанзе, которых оценивали в африканских природных заповедниках.

Кто самый добрый, того и «мяч»

Одно объяснение совпадения между детьми и собаками заключается в том, что два вида могли развиваться под аналогичным «давлением», которое способствовало выживанию «самого дружелюбного», с преимуществами и наградами для более кооперативного социального поведения.

«Наша рабочая гипотеза в том, что собаки и люди, возможно, развили некоторые из этих навыков в результате идентичных эволюционных процессов. Быть может, некоторые вещи, происходившие с людьми в процессе эволюции, были очень похожи на процессы, происходившие во время одомашнивания собак. Так что, изучая собак и их одомашнивание, мы можем узнать больше о человеческой эволюции», — отмечает Маклин.

Исследование даже может потенциально помочь учёным понять природу человеческих заболеваний типа аутизма, которые характеризуются дефицитом социальных навыков.

Изучать поведение собак, чтобы лучше понять человеческую эволюцию – это относительно новая идея. Раньше для поиска эволюционных ответов учёные больше обращали внимание на близких родственников человека – шимпанзе, бонобо и горилл. Но похоже, что лучшие друзья человека могут предложить весьма важный и пока недостающий кусочек паззла.