Трамп атаковал политических противников на фоне дебатов демократов в Неваде

20.02.2020, 8:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп, который приехал на запад США, чтобы принять участие в трех митингах, обрушился на своих политических соперников, в то время как в соседней Неваде демократы соревновались за право бросить ему вызов на выборах в ноябре.

За несколько минут до выступления Трампа перед дружелюбной аудиторией в Финиксе, штат Аризона, демократы смотрели, как бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг впервые появился на сцене дебатов перед партийными кокусами, которые пройдут в Неваде в субботу.

Трамп нацелился на новую мишень.

«Слышан, что его сегодня побьют – вы же знаете, что он участвует в дебатах, – сказал Трамп о Блумберге, которого он называет “Мини-Майком” из-за его низкого роста. – Слышу, как его бьют. Он потратил 500 миллионов долларов и, кажется, набрал 15 процентов [поддержки]. Сумасшедший Берни [Сандерс] набрал 30».

«Но это нормально, потому что не важно, кто [там первый], – добавил он. – Мы победим».

Аризона является одним из штатов, где исход президентских выборов неясен. Это родной штат республиканского сенатора Марты Макскалли, которая выступила в поддержку президента во время разбирательства по импичменту в Сенате.

«С вашей помощью в ноябре мы победим радикальных социалистов-демократов, и мы одержим сокрушительную победу в Аризоне», – заявил Трамп под громкие аплодисменты.

В ходе четырехдневной поездки президента по четырем штатам, он примет участие в мероприятиях по сбору средств на кампанию, нескольких предвыборных митингах и некоторых официальных президентских мероприятиях.

В четверг Трамп примет участие в митинге в Колорадо-Спрингс в поддержку уязвимого республиканского кандидата, сенатора Кори Гарднера. В пятницу президент выступит на митинге в Лас-Вегасе.

Ранее в тот же день Трамп раскритиковал Блумберга, которого в 2016 году осуждали за его реплику в Оксфордском университете.

«Я могу научить любого, даже людей в этом зале, без обид, как стать фермером, – сказал тогда экс-мэр Нью-Йорка. – Это процесс. Копаете ямку, кладете семя, накрываете землей, поливаете водой – и вырастает кукуруза».

«Мини-Майк ненавидит фермеров, – написал Трамп в Твиттере. – Но это неважно, честно говоря, я сомневаюсь, что он будет выдвинут кандидатом».