Трамп атаковал политических противников на фоне дебатов демократов в Неваде

20.02.2020, 8:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп, который приехал на запад США, чтобы принять участие в трех митингах, обрушился на своих политических соперников, в то время как в соседней Неваде демократы соревновались за право бросить ему вызов на выборах в ноябре.

За несколько минут до выступления Трампа перед дружелюбной аудиторией в Финиксе, штат Аризона, демократы смотрели, как бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг впервые появился на сцене дебатов перед партийными кокусами, которые пройдут в Неваде в субботу.

Трамп нацелился на новую мишень.

«Слышан, что его сегодня побьют – вы же знаете, что он участвует в дебатах, – сказал Трамп о Блумберге, которого он называет “Мини-Майком” из-за его низкого роста. – Слышу, как его бьют. Он потратил 500 миллионов долларов и, кажется, набрал 15 процентов [поддержки]. Сумасшедший Берни [Сандерс] набрал 30».

«Но это нормально, потому что не важно, кто [там первый], – добавил он. – Мы победим».

Аризона является одним из штатов, где исход президентских выборов неясен. Это родной штат республиканского сенатора Марты Макскалли, которая выступила в поддержку президента во время разбирательства по импичменту в Сенате.

«С вашей помощью в ноябре мы победим радикальных социалистов-демократов, и мы одержим сокрушительную победу в Аризоне», – заявил Трамп под громкие аплодисменты.

В ходе четырехдневной поездки президента по четырем штатам, он примет участие в мероприятиях по сбору средств на кампанию, нескольких предвыборных митингах и некоторых официальных президентских мероприятиях.

В четверг Трамп примет участие в митинге в Колорадо-Спрингс в поддержку уязвимого республиканского кандидата, сенатора Кори Гарднера. В пятницу президент выступит на митинге в Лас-Вегасе.

Ранее в тот же день Трамп раскритиковал Блумберга, которого в 2016 году осуждали за его реплику в Оксфордском университете.

«Я могу научить любого, даже людей в этом зале, без обид, как стать фермером, – сказал тогда экс-мэр Нью-Йорка. – Это процесс. Копаете ямку, кладете семя, накрываете землей, поливаете водой – и вырастает кукуруза».

«Мини-Майк ненавидит фермеров, – написал Трамп в Твиттере. – Но это неважно, честно говоря, я сомневаюсь, что он будет выдвинут кандидатом».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Поезд с пассажирами застрял в московском метро

13.01 / Тарифы по транзиту нефти через Белоруссию пообещали урегулировать в январе

27.01 / В Общественной палате рассказали об эффективной системе лечения онкобольных

06.02 / Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

28.12 / «Поздравит в канун Нового Года» — Libération объяснила, почему Макрон не пожелал французам счастливого Рождества

13.02 / Драка мышей в метро. Определено лучшее фото дикой природы за 2019 год

12.02 / США о Минских соглашениях: Россия должна прекратить агрессию

09.01 / Стала известна версия западных спецслужб о крушении самолета в Иране

10.02 / Трамп предсказал сроки конца эпидемии коронавируса

05.02 / Twitter будет отмечать фейковые фото и видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика