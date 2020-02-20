Пугачева объяснила отказ выступать в Лондоне

20.02.2020, 8:12, Новости дня

Народная артистка СССР певица Алла Пугачева рассказала, почему отказалась участвовать в лондонской постановке мюзикла «Шахматы» в 1986 году.

Пугачева рассказала, что хотела петь в этом мюзикле, однако знала, что ее «не отпустят», так как более 11 месяцев репетиций за пределами страны могли приравнять к бегству из нее, передает «Комсомольская правда».

Взвесив все за и против, певица решила, что лучше останется с семьей на Родине.

Она отметила, что сейчас уже не хотела бы сама сыграть в постановке.

«Шахматы» – мюзикл, созданный в 1984 году (мировая премьера прошла в Лондоне в 1986 году). Музыка была написана бывшими членами шведской поп-группы ABBA Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, автором текста стал Тим Райс.

Мюзикл рассказывает о поединке двух шахматистов, один из которых – русский, а другой – американец. Прототипами персонажей были шахматисты Борис Спасский и Роберт Фишер. Их матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года состоялся в столице Исландии Рейкьявике.

Тема мюзикла – политика, заговор, любовь и ревность.



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