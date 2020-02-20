Еще два россиянина с судна Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

20.02.2020, 8:06, Новости дня

Согласно сообщению российского посольства в Японии, еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус COVID-2019. Они будут госпитализированы, передает РИА Новости.

У зараженных пока что не выявлено ярко выраженных симптомов пневмонии, которую вызывает вирус. Они чувствуют себя нормально.

18 февраля был выявлен первый случай заражения россиянина на круизном лайнере. Это мужчина. Его госпитализировали, а его супругу поместили под медицинский контроль. У нее отсутствуют какие-либо признаки заражения.

Ранее сообщалось о том, что среди пассажиров лайнера, стоящего в порту Йокогамы, зарегистрированы две первые смерти. Всего коронавирус выявлен у 621 из 3,7 тысячи пассажиров, причем у 322 из них болезнь протекает бессимптомно.



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