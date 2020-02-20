ЦБ Китая снизил основную ставку по кредитам для поддержки экономики на фоне вируса

20.02.2020, 8:06, Новости дня

Народный банк Китая в четверг снизил свою основную ставку по кредитам, стремясь поддержать экономику на фоне вспышки коронавируса.

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) снижена на 10 базисных пунктов — до 4,05% с 4,15% при предыдущем месячном фиксинге.

Пятилетняя LPR была снижена на 5 базисных пунктов — с 4,80% до 4,75%.

Все эксперты, опрошенные Reuters, ожидали снижения LPR в этом месяце.

Снижение LPR приводит к уменьшению стоимости заимствований для компаний и потребителей в условиях замедления экономики.

В понедельник Центральный банк Китая снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF) на 10 базисных пунктов — с 3,25% до 3,15%.

Ожидается, что власти страны также увеличат бюджетные расходы и примут меры по стимулированию внутреннего потребления, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса COV​ID19.

Опрошенные Reuters эксперты прогнозируют, что рост второй по величине экономики мира в годовом выражении может замедлиться до 4,5% в I квартале с 6% в IV квартале 2019 года.



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