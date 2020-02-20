Google выпустила предварительную версию Android 11. Что в ней нового?

20.02.2020, 8:06, Новости дня

Вслед за фальшстартом неделю назад (тогда Google открыла официальную страницу по ошибке) создатели самой популярной в мире мобильной операционной системы опубликовали предварительную сборку Android новой, 11-й версии. Релиз предназначен только для разработчиков, но и в нём уже нашли много нового.

Обновления пока в основном касаются работы операционной системы «под капотом» и не затрагивают пользовательский интерфейс. Первая группа инноваций — технологические. Например, разработчики смогут научить свои приложения отличать скоростное 5G-соединение от обычного сотового подключения, чтобы программы вели себя так же, как при использовании Wi-Fi. Кроме того, на уровне системы теперь реализуется поддержка «водопадных» экранов с сильно изогнутыми краями — разработчики смогут использовать поверхность таких дисплеев полностью.

В шторке уведомлений появится раздел «беседы», где будут группироваться переписки из разных приложений:

Одно нововведение касается процесса системных обновлений: Project Mainline увеличит на 12 число системных модулей, обновлять которые можно будет через Google Play System Update, не дожидаясь новой версии операционки. При этом уже к июлю (при том что финальный релиз Аndroid 11 состоится осенью) в Google обещают финализировать все API и поведение системы — чтобы у разработчиков было больше времени на адаптацию своих приложений к новой версии Android.

В области конфиденциальности и безопасности Anroid пошла по пути iOS: как и в операционке Apple, появятся более строгие и гибкие настройки разрешений для приложений. Например, можно будет разрешить программе доступ к камере, микрофону или геолокации однократно, либо только на время её активного использования. Также в Android 11 усовершенствуют системы биометрической авторизации и безопасного хранения данных приложениями, пишет 9to5google.com.

Среди других улучшений — внедрение видеокодеков с низкой задержкой, формата анимированных рисунков HEIF (они занимают гораздо меньше места, чем GIF), API для отключения функций вибрации в момент фото съемки, а также разные режимы эффекта боке при портретной съемке. Кроме того, можно будет гибко настраивать жесты управления (например, чувствительность к свайпам от края экрана), запускать видеозапись экрана из панели быстрых настроек, делиться зарядом батареи (видимо, Pixel 5 оборудуют обратной беспроводной зарядкой), а Bluetooth не будет отключаться при активации авиарежима.

Текст:

Вести.Hi-tech