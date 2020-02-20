Названы 5 наиболее эффективных для усиления либидо эфирных масел

20.02.2020, 8:04, Разное

Эфирные масла, благодаря входящим в их состав компонентам, оказывают положительное влияние на организм человека, настроение и сексуальное влечение. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 наиболее эффективно усиливающих либидо натуральных ароматических соединений.
В первую очередь специалисты предупреждают, что перед применением эфирных масел нужно проверить, не вызовут ли они аллергическую реакцию. Возможно, потребуется разбавить состав или проконсультироваться с врачом. Также не стоит забывать, что данные ароматические соединения не наносятся в области рта, носа, глаз и ушей. Только после этого можно пользоваться эфирными маслами. Так, состав с шалфеем поможет женщинам снизить болевые ощущения при менструации, снимет симптомы депрессивного состояния, улучшит настроение и сделает человека более восприимчивым к интимным играм. Лавандовое масло снижает уровень беспокойства и стресса, положительно влияя на либидо. То же самое касается и сандалового, позволяющего расслабиться и, соответственно, получить большее удовольствие от секса.

Масло женьшеня помогает в головном мозге высвобождаться определённым веществам, отвечающим за потенцию, поэтому его применение по большей части полезно мужчинам. Аромат иланг-иланга вызывает лёгкую эйфорию и эффективно улучшает сексуальное влечение к партнёру.



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