Коронавирусом заразились еще двое россиян на круизном судне в Японии

20.02.2020, 7:58, Новости дня

Японские медики обнаружили коронавирус еще у двоих российских граждан – пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, сообщило посольство РФ в Токио.

В сообщении посольства в Facebook говорится, что в ближайшее время россияне будут доставлены в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

«Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни – без ярко выраженных симптомов», – уточнили в посольстве.

Таким образом, трое россиян заразились коронавирусом на борту Diamond Princess. Ранее с коронавирусом уже был госпитализирован один житель России. Также в больницу была помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

Между тем два пассажира карантинного лайнера умерли.

Ранее в МИД России раскритиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess. 



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