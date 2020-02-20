Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве

20.02.2020, 7:58, Новости дня

В среду в Москве был установлен абсолютный рекорд тепла, воздух прогрелся до +4,7 градуса, предыдущий рекорд составлял +3,7 градуса и был установлен в 1925 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что в среду был установлен рекорд – «температура поднялась до +4,7 градуса, предыдущий рекорд – плюс 3,7 в 1925 году», передает РИА «Новости».

Ранее синоптики пообещали москвичам в четверг по-весеннему теплую погоду.

В Гидрометцентре сообщали, что почти на всей территории РФ как минимум до начала следующей недели сохранится аномально теплая погода.



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