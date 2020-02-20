Рубль отыгрывает позиции после падения

20.02.2020, 7:51, Разное

Российский рубль возвращается к росту после незначительного ослабления новыми санкциями США. Доллару не удалось достичь отметки 64 рубля, а евро не дотянул до 69.

Накануне Вашингтон ввел ограничительные меры против одной из компаний в структуре «Роснефти». Это всколыхнуло котировки и ударило по рублю. Однако после того, как стало известно о планах по продаже части Сбербанка правительству России, инвесторы активизировались, а финансовые аналитики заговорили об укреплении валюты. Официальный курс рубля на 20 февраля 2020 года составляет 63,68 за доллар и 68,72 за евро.