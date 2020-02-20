Зеленского назвали предателем

20.02.2020, 7:51, Новости дня

Жительница Донецка накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем во время его визита в больницу.

Инцидент произошел в больнице города Борисполь под Киевом, которую инспектировал глава государства. Видео опубликовал телеканал «Наш».

«Зеленский, ты предатель!» – сообщила женщина. 

Также она спросила Зеленского, почему на передовой в Донбассе гибнут люди.

«Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?» – добавила она.

Зеленский не отреагировал на ее вопросы и продолжил осмотр больницы.

   

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала название для идеологии украинской президентской партии «Слуга народа» – «Владимирский централ».



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