Подозреваемый в стрельбе в немецком Ханау найден мертвым

20.02.2020, 7:44, Новости дня

Подозреваемого в стрельбе в немецком городе Ханау нашли мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело, сообщила местная полиция.

«На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Имя подозреваемого пока не раскрывается.

Ранее в четверг сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.



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