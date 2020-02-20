Мнение: Айда в Киноклуб, очередной «Путь»!

20.02.2020, 7:38, Разное

А в киноклубе Валерия Шанина завтра, то есть уже практически сегодня — очередной, ДРУГОЙ документальный фильм про Россию, сделанный иностранцами! Причем — сделанный по тому же канону, что и «Путь», который я тут в ЖЖ уже описывал давеча — «Виноваты ли мы». Опять документалисты, «чтобы понять Россию», уселись в поезд Москва-Владивосток. Только на этот раз авторы — французы.

Как всегда у Валеры, это — эксклюзив! (то есть ни на каком Ютубе вы этот фильм не найдете) Вход — бесплатный, начало в 19 ч, в четверг, 20 февраля. Я, кстати, тоже предполагаю там быть, так что для тех, кто придет — дополнительный бонус: можно будет приобрести мою книжку «Страна утраченной эмпатии» с автографом автора!!

Это будет даже символично, ваше знание о России приобретет масштаб и глубину: не только фильм про Россию вширь, но и моя книга о современной РФ вглубь! Из преимуществ еще выделю то, что у Валеры — отличный зал с отличным экраном, на котором получается очень высокое качество изображения: вы такого на Ютубе у себя никогда не получите. А поскольку фильм еще и наверняка будет содержать массу сибирских, уральских и дальневосточных красот — это важно.

Вот его инфо:

«Фильм «Конечная станция — Владивосток»
Очередная попытка европейцев понять загадочную русскую душу — тем же самым способом: проехать на поезде из Москвы во Владивосток и пообщаться с простыми русскими людьми.
9282 километров, 40 дней и ночей в пути, 12 остановок в городах.
В съемочной группе два француза (режиссер и оператор) и две русские женщины (переводчица и звукооператор).
Что из того получилось, мы увидим и обсудим на очередной встрече «Киноклуба Валерия Шанина».
20 февраля 2020
в 19.00
Москва, Красногвардейский бульвар дом. 1
https://kinoklub-valeriya-shanina.timepad.ru/event/1262756/

Красногвардейский бульвар — это, как ни странно, вовсе не около ст.м. «Красногвардейская», нет, это почти в Центре: недалеко от ст.м. «Улица 1905 года»!

Источник: Размышления вольного социолога



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