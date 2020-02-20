СК рассматривает две версии экстренной посадки Ан-2 в Магадане

20.02.2020, 7:30, Новости дня

Следователи рассматривают две версии жесткой посадки Ан-2 в Магадане. Называются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Самолет, принадлежащий горнодобывающей компании, не смог набрать высоту при взлете и ударился о землю.

По данным МЧС, на борту были 11 пассажиров и три члена экипажа. Все они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно. При этом семь человек получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело по факту случившегося, сообщает телеканал "Россия 24".



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